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الهدف من العملية لم يتكشف بعد

وزير داخلية لبنان: المواطن السعودي المختطف بخير

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
وزير داخلية لبنان: المواطن السعودي المختطف بخير
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الاثنين، أنه يتابع مع قوى الأمن الداخلي منذ أمس، قضية “اختطاف” مواطن سعودي في بيروت، مشددًا على أنه بخير.

وقال مولوي في مداخلة مع قناة “العربية” مساء الاثنين: إن القوى الأمنية تتابع منذ أمس قضية المواطن السعودي المختطف، مشددًا على أن هذه القضية تمس بعلاقة لبنان مع الأشقاء.

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وكشف أن هاتف المواطن السعودي المختطف رصد في أكثر من منطقة ببيروت، إلا أنه نفى رصد إشارة هاتف المختطف على طريق منطقة البقاع أوفي الضاحية الجنوبية.

وتابع: “نحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية”، مؤكدًا أن “الهدف من عملية اختطاف المواطن السعودي لم يتكشف بعد”. وتابع: “لن نترك قضية اختطاف المواطن السعودي تمر دون حساب رادع”.

تفاصيل الواقعة

وبحسب مصادر لبنانية، يعمل المواطن السعودي المختطف لصالح الخطوط الجوية السعودية. هذا وأضافت المصادر أن خاطفي المواطن السعودي في بيروت طلبوا فدية مالية.

وبحسب معلومات “العربية”، فإن المواطن السعودي المخطوف يدعى “م. م”، وقد شوهد للمرة الأخيرة قرب مجمّع “البيال” في وسط بيروت. وهو مقيم في لبنان، ويعمل في الخطوط الجوية السعودية.

وتشير المعلومات إلى أنه خُطف فجرًا مع سيارته أثناء توجّهه إلى منزله في عرمون بعد مراقبته. وقد تلقت عائلة المواطن السعودي المخطوف اتصالًا من رقم هاتفه طالب فيه خاطفوه بمبلغ 400 ألف دولار لقاء تحريره.

بيان من السفارة

من جهتها، أكدت سفارة السعودية لدى لبنان أنها تلقت بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر أمس الأحد.

وقالت السفارة في بيان لها: إنها تتواصل مع السلطات الأمنية في لبنان على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن، سائلين الله عز وجل أن يعيده سالمًا لذويه.

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