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بعد تجاوز ليدز يونايتد

وست هام يضمن البقاء في البريميرليج

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٨ مساءً
وست هام يضمن البقاء في البريميرليج
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام في الفوز على نظيره ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضمن البقاء وسط الكبار.

فوز وست هام ضد ليدز

وبدأت المباراة بشكل سريع، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد في هز الشباك عند الدقيقة 17 عن طريق رودريجو، قبل أن ينجح ديكلان رايس في إحراز التعادل عند الدقيقة 31.

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وست هام وليدز يونايتد
جانب من المباراة – المصدر @WestHam

وتمكن جاردو بوين من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 72، قبل أن يحرز مانويل مانويل لانزيني الهدف الثالث عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام.

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ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 31 نقطة في المركز الـ18.

وست هام
لاعبو الفريق – المصدر @WestHam

وبعد نتيجة مباراة وست هام ضد ليدز يونايتد اليوم، ضمن فريقا بورنموث ونوتينجهام فورست، أصحاب المركزين الـ15 والـ16 البقاء في الدوري الإنجليز لكرة القدم رسميًا.

وست هام
لاعبو الفريق – المصدر @WestHam

صراع الهبوط

كما هبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون رسميًا لدوري الدرجة الأولى، ويتبقى فقط معرفة الهابطين الآخرين من الدوري الممتاز، حيث تتنافس فرق إيفرتون وليدز يونايتد وليستر سيتي على احتلال المركز الـ17 الذي يبقي بصاحبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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