وست هام يضمن البقاء في البريميرليج

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام في الفوز على نظيره ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضمن البقاء وسط الكبار.

فوز وست هام ضد ليدز

وبدأت المباراة بشكل سريع، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد في هز الشباك عند الدقيقة 17 عن طريق رودريجو، قبل أن ينجح ديكلان رايس في إحراز التعادل عند الدقيقة 31.

وتمكن جاردو بوين من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 72، قبل أن يحرز مانويل مانويل لانزيني الهدف الثالث عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 31 نقطة في المركز الـ18.

وبعد نتيجة مباراة وست هام ضد ليدز يونايتد اليوم، ضمن فريقا بورنموث ونوتينجهام فورست، أصحاب المركزين الـ15 والـ16 البقاء في الدوري الإنجليز لكرة القدم رسميًا.

صراع الهبوط

كما هبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون رسميًا لدوري الدرجة الأولى، ويتبقى فقط معرفة الهابطين الآخرين من الدوري الممتاز، حيث تتنافس فرق إيفرتون وليدز يونايتد وليستر سيتي على احتلال المركز الـ17 الذي يبقي بصاحبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.