وصول أكثر من 198 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى أمس

كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس بلغ 198.670 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

جنسيات متنوعة

وأوضحت الإحصائية أن 124.946 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس، بينما استقبل مركز الهجرة البري 7.100 حاج، إلى جانب أعلى جنسيات الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة، مشيرةً إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عدداً بواقع 40.364 حاجاً في المدينة المنورة، ومن الجنسية الهندية 27.789 حاجاً، ومن باكستان بعدد 26.749 حاجاً، ومن بنغلاديش بعدد 13.734 حاجاً، ثم حجاج إيران بواقع 13.004 حجاج.

المشاعر المقدسة

وبينت أن أكثر من 20 ألف حاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة.