الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إريتريا وصول أولى رحلات حجاج إندونيسيا ضمن مبادرة طريق مكة محافظ حفر الباطن يثمن اهتمام هيئة الصحفيين بجودة الطرح الإعلامي الجلاجل: جائحة كورونا جعلتنا أقوى وأكثر خبرة في إدارة الأزمات السعودية تستضيف اجتماعًا طارئًا لبحث اقتحامات المسجد الأقصى أغنى رجل في العالم يخسر 11 مليار دولار بيوم واحد محافظ حفر الباطن يدشن معرض الكتاب والمعلومات الأول 2023 هدوء حذر بالسودان بسبب الهدنة بعد المناشدات السعودية الأمريكية افتتاح مدرسة ريجيت جرامار البريطانية العريقة في الرياض الرحلة السعودية للفضاء حديث الإذاعة بمدارس تعليم الرياض
وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية إندونيسيا، اليوم، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا، وكان في استقبالهم سفير جمهورية إندونيسيا في المملكة الدكتور عبدالعزيز أحمد، ورئيس لجنة تنظيم الحج الدكتور سبحان خالق، وقنصل شؤون الحج والعمرة الدكتور نصر الله جسام.
يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.