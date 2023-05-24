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تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم

وصول أولى رحلات حجاج إندونيسيا ضمن مبادرة طريق مكة

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
وصول أولى رحلات حجاج إندونيسيا ضمن مبادرة طريق مكة
المواطن - واس

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وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية إندونيسيا، اليوم، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا، وكان في استقبالهم سفير جمهورية إندونيسيا في المملكة الدكتور عبدالعزيز أحمد، ورئيس لجنة تنظيم الحج الدكتور سبحان خالق، وقنصل شؤون الحج والعمرة الدكتور نصر الله جسام.

مبادرة طريق مكة

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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