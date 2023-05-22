وصول أولى رحلات حجاج باكستان ضمن مبادرة طريق مكة

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وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة ، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار إسلام آباد الدولي.
يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.