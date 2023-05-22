Icon

عطل مفاجئ في إنستجرام وتوقف الموقع والتطبيق عن العمل Icon ردة فعل الوفد السعودي لحظة انطلاق صاروخ فالكون 9 Icon علي البليهي عن صورته الشهيرة مع ميسي: أخبرته بأنه لن يفوز علينا Icon علي البليهي: حمدالله كان السبب وراء ركزة العلم بملعب النصر Icon انطلاق مهرجان جادة الإبل بتبوك 15 يونيو Icon هيكل عظمي بحالة ممتازة لشخص عاش قبل 7000 عام Icon علي وريانة في أولى لحظات انعدام الجاذبية داخل قمرة مركبة الفضاء Icon باريس سان جيرمان يقترب من حسم لقب الدوري الفرنسي Icon شباب الرياض يتابعون انطلاق ريانة وعلي نحو الفضاء بفخر واعتزاز Icon نجاح انفصال الصاروخ فالكون 9 في المسار المحدد له Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تهدف لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم

وصول أولى رحلات حجاج باكستان ضمن مبادرة طريق مكة

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ صباحاً
وصول أولى رحلات حجاج باكستان ضمن مبادرة طريق مكة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة ، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار إسلام آباد الدولي.

مبادرة طريق مكة

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

قد يهمّك أيضاً
الأسهم السعودية تتراجع 44.35 نقطة

الأسهم السعودية تتراجع 44.35 نقطة

ذهبيو التعاون يدعمون المدرج بـ80 ألف ريال

ذهبيو التعاون يدعمون المدرج بـ80 ألف ريال

قد يهمّك أيضاً
نشوب حريق في سوق الصواريخ بجدة

نشوب حريق في سوق الصواريخ بجدة

وظائف شاغرة لدى فروع الهيئة الملكية

وظائف شاغرة لدى فروع الهيئة الملكية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 100 شخصية عامة يحضرون عيد ميلاد أكبر كلب سنًّا
غرائب

أكثر من 100 شخصية عامة يحضرون عيد...

غرائب
لقطات خلابة لجريان شعيب الشوكي بعد أمطار الرياض
السعودية اليوم

لقطات خلابة لجريان شعيب الشوكي بعد أمطار...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة وبردية كثيفة على عفيف
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبردية كثيفة على عفيف

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 43 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
لقطات مذهلة وكنوز مخفية في قاع البحر الأحمر
تقارير

لقطات مذهلة وكنوز مخفية في قاع البحر...

تقارير
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار أمنية

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر...

أخبار أمنية
طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية والأحساء الأعلى
السعودية اليوم

طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية...

السعودية اليوم
ربيع خلاب في السعودية بمعدلات أمطاره واستمراريتها
السعودية اليوم

ربيع خلاب في السعودية بمعدلات أمطاره واستمراريتها

السعودية اليوم