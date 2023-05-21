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استقبلتهم القيادات الأمنية والحكومية بالورود

وصول أولى رحلات حجاج بنجلاديش وماليزيا ضمن مبادرة طريق مكة

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ مساءً
وصول أولى رحلات حجاج بنجلاديش وماليزيا ضمن مبادرة طريق مكة
المواطن - فريق التحرير

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وصلت أولى طلائع حجاج بنجلاديش إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وكان في استقبالهم مجموعة من القيادات الأمنية والحكومية بالورود، حيث شاركت أكثر من 27 جهة حكومية ضمن مبادرة طريق مكة في استقبال حجاج بنجلاديش والترحيب بهم.

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حجاج ماليزيا

كما وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مملكة ماليزيا اليوم، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي، وكان في استقبالهم مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء طلال بن عبدالله الدباسي, ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي.

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مبادرة طريق مكة

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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