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تحمل على متنها مساعدات إغاثية تشمل سلالًا غذائية

وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني
المواطن - فريق التحرير

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وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي بجمهورية السودان الشقيقة، اليوم الثلاثاء، الطائرة الإغاثية الأولى ضمن الجسر الجوي السعودي الإغاثي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية وتزن 10 أطنان؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء.

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وأوضح المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن المساعدات الإنسانية المُقَدَّمَةَ من المملكة للشعب السوداني تأتي للتخفيف من معاناة المتضررين في السودان، وهي امتدادٌ لدعم المملكة للسودان في شتَّى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدٌ للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

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