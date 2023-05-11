وصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي لمطار بورتسودان

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وصلت مطار بورتسودان الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.
فيديو | وصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني#الإخبارية#الحملة_السعودية_لإغاثة_السودان pic.twitter.com/5RsmUZgZhTقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 11, 2023
ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.