Icon

ضبط مقيم و3 يمنيين مخالفين لتهريبهم القات في جازان Icon القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية Icon رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 Icon عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والطبية

وصول الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة إلى السودان

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة إلى السودان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وصلت مطار بورتسودان الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

الجسر الجوي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

قد يهمّك أيضاً
عرض سعودي لضم داني سيبايوس

عرض سعودي لضم داني سيبايوس

سيارة صينية تكتسح الأسواق الروسية

سيارة صينية تكتسح الأسواق الروسية

قد يهمّك أيضاً
القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان

القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان

الإطاحة بمواطن اتخذ منزله وكراً لترويج المخدر في تبوك

الإطاحة بمواطن اتخذ منزله وكراً لترويج المخدر في تبوك

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة