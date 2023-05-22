وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 8 لمساعدة الشعب السوداني

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وصلت مطار بورتسودان الدولي، اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.