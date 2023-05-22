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تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 8 لمساعدة الشعب السوداني

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 8 لمساعدة الشعب السوداني
المواطن - واس

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وصلت مطار بورتسودان الدولي، اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

الجسر الجوي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

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