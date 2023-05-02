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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، وصول الفنان عبادي الجوهر للمشاركة في ليلة روائع الموجي للموسيقار الراحل محمد الموجي، والمقرر إقامتها يوم بعد غد الخميس على مسرح أبو بكر سالم.
وصول الفنان عبادي الجوهر للمشاركة في ليلة #روائع_الموجي للموسيقار الراحل محمد الموجي 🎶✨ pic.twitter.com/a04WWvw8L8
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) May 2, 2023
بدوره، أعرب الجوهر خلال مقطع فيديو، نشرته هيئة الترفيه بموقع تويتر، عن سعادته بالمشاركة، قائلًا: أنا سعيد جدًّا أني أكون واحدًا من ضمن المشاركين في حفل روائع الموجي، هذا الأستاذ الكبير الذي قدم الكثير للأغنية المصرية والعربية، موجهًا شكره لقيادة المملكة العربية السعودية.
وأعلنت الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق طرح تذاكر ليلة روائع الموجي، حيث قالت: ليلة روائع الموجي للموسيقار الراحل محمد الموجي بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الوطن العربي على مسرح أبو بكر سالم، ولحجز التذاكر –اضغط هنا-.
ويشارك في ليلة روائع الموجي أبرز نجوم الوطن العربي، منهم الفنانة المصرية شيرين والتونسي صابر الرباعي.