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حضر برفقة سفير المملكة علي جعفر

وصول الوفد السوداني للمشاركة في الاجتماع الوزاري بجدة

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ مساءً
وصول الوفد السوداني للمشاركة في الاجتماع الوزاري بجدة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت “قناة الإخبارية” لقطات وصول الوفد الرسمي السوداني للاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، برفقة سفير المملكة لدى السودان علي جعفر، وسط حضور إعلامي مكثف لتغطية الاجتماع الوزاري.

ويأتي اجتماع وزراء الخارجية العرب، انطلاقًا من حرص المملكة على ديمومة التعاون العربي المشترك، ولمواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية التي تواجهها المنطقة في الفترة المقبلة.

ومن المرتقب خلال اجتماع اليوم ، بحث تطورات الأوضاع في السودان مع الإشادة بالجهود السعودية والعربية للوساطة بين الأطراف في الخرطوم.

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