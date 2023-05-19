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وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية لطرح أبرز الملفات الساخنة

وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ صباحاً
وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
المواطن - فريق التحرير

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وصل رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الجمعة، إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ 32 بجدة، بمشاركة ملوك وقادة دول عربية بقيادة استثنائية للسعودية، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة.

جدول أعمال القمة

ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية، حيث تتجه الأنظار للقمة الاستثنائية بجدة لتحقيق تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار.

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