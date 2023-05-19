تصريحات خالد الغامدي تُثير الجدل رئيس الوزراء العراقي يصل جدة الاستثمار الأجنبي والمشترك في الصناعة السعودية يتجاوز 542 مليار ريال وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية مكة المكرمة وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 43 مئوية خلال ساعات.. انطلاق القمة العربية بمشاركة قادة وزعماء الدول العربية منذ تأسيسها عام 1945.. القمم العربية تاريخ من القرارات والتحولات تطلعات مواطني دول عربية من قمة جدة لحل أزماتهم قمة جدة .. توافق عربي وأجواء إيجابية غير مسبوقة عواصف وأمطار على عسير حتى المساء
وصل رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الجمعة، إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ 32 بجدة، بمشاركة ملوك وقادة دول عربية بقيادة استثنائية للسعودية، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة.
ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية، حيث تتجه الأنظار للقمة الاستثنائية بجدة لتحقيق تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار.
فيديو | رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن يصل إلى جدة للمشاركة في #قمة_جدة العربية الـ 32#الإخبارية pic.twitter.com/Z5TyMCnXno
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023