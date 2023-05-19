وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

وصل رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الجمعة، إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ 32 بجدة، بمشاركة ملوك وقادة دول عربية بقيادة استثنائية للسعودية، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة.

جدول أعمال القمة

ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية، حيث تتجه الأنظار للقمة الاستثنائية بجدة لتحقيق تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار.