وصول سفينة أمريكية على متنها 222 شخصًا إلى جدة

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وصلت سفينة أمريكية على متنها 222 من جنسيات متعددة إلى ميناء جدة الإسلامي، وفقًا لما ذكرته قناة “الإخبارية” في نبأ عاجل.
وصول سفينة أميركية تحمل 222 من جنسيات متعددة إلى ميناء جدة الإسلامي قادمة من السودان
#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/cJS7Tisyfo
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) May 4, 2023
وأظهر مقطع فيديو، لقطات للسفينة الأمريكية التي وصلت إلى ميناء جدة، وتحمل 222 من جنسيات متعددة من السودان.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في استقبال مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم من السودان إلى المملكة.
وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.