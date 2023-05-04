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المملكة تسخر كافة الخدمات لعمليات الإجلاء

وصول طائرة هندية إلى جدة على متنها نحو 135 شخصًا قادمة من السودان

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
وصول طائرة هندية إلى جدة على متنها نحو 135 شخصًا قادمة من السودان
المواطن - فريق التحرير

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رصدت قناة الإخبارية، لحظة وصول طائرة هندية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية في جدة وعلى متنها نحو 135 شخصًا قادمة من السودان.

سفينة الملك الجبيل

ووصل صباح أمس الأربعاء، سفينة جلالة الملك الجبيل إلى جدة قادمة من السودان، وعلى متنها عدد من رعايا الدول الصديقة والشقيقة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية وصول 14 مواطنًا، و206 أشخاص من جنسيات أخرى على متن سفينة جلالة الملك “الرياض”.

جهود متواصلة

وقالت الوزارة، في بيان لها: إنه استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة- أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء الثلاثاء، عبر سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى مدينة جدة 14 مواطنًا، و206 أشخاص من الجنسيات التالية: (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجنوب السودان، واليمن).

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5629 شخصًا (239 مواطنًا، ونحو 5390 شخصًا ينتمون لـ 102 جنسية).

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