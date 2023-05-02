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الإصابات ستبقى خفيفة لمن تلقى اللقاح

وصول متحور أركتوروس إلى السعودية أمر حتمي

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
وصول متحور أركتوروس إلى السعودية أمر حتمي
المواطن - فريق التحرير

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أشار استشاري الأمراض المعدية والوبائية الدكتور طارق الأزرقي، إلى أن وصول المتحور الجديد لفيروس كورونا أركتوروس إلى المملكة أمر حتمي، لافتًا إلى توافد الناس من جميع أنحاء العالم إلى المملكة خاصة في موسم الحج.

ربما يكون وصل

وأردف الأزرقي، خلال ظهوره في برنامج سيدتي، المذاع على قناة روتانا خليجية، أن متحور أركتوروس سيصل إلى المملكة حتمًا، وربما يكون وصل بالفعل.

وتابع استشاري الأمراض المعدية والوبائية، أن الفيروس الآن في 31 دولة حول العالم، ويتواجد في أمريكا بنسبة 10% من الإصابات، ويزيد شهريًّا وربما يكون هو السائد في الإصابات.

الإصابات ستبقى خفيفة

وأكمل طارق الأزرقي، أن الإصابات ستبقى خفيفة لمن تلقى اللقاح، ورغم ارتفاع حالات الإصابات من 70- 80 حالة، إلى 300- 400 إصابة في اليوم.

واختتم استشاري الأمراض المعدية والوبائية، تصريحاته أنه يوجد حوالي 7 حالات في العناية المركزة، على مستوى المملكة.

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