وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن وصول متحور أركتوروس إلى السعودية أمر حتمي وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة ولا تعتبر مخدرات التشكيل الرسمي لـ ديربي آرسنال ضد تشيلسي وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة أبها يخطف الفوز أمام العدالة زلزال يضرب الصين بقوة 5.3 ريختر هاتريك كريم البركاوي يُهدي الرائد 3 نقاط ثمينة
أشار استشاري الأمراض المعدية والوبائية الدكتور طارق الأزرقي، إلى أن وصول المتحور الجديد لفيروس كورونا أركتوروس إلى المملكة أمر حتمي، لافتًا إلى توافد الناس من جميع أنحاء العالم إلى المملكة خاصة في موسم الحج.
د. طارق الأزرقي: المتحور الجديد أركتوروس سيصل للمملكة حتما وربما يكون وصلنا بالفعل .. وهو الآن في 31 دولة حول العالم ويزيد شهريا وربما يكون هو السائد في الإصابات#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/kw2PhbfHawقد يهمّك أيضاً
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 2, 2023
وأردف الأزرقي، خلال ظهوره في برنامج سيدتي، المذاع على قناة روتانا خليجية، أن متحور أركتوروس سيصل إلى المملكة حتمًا، وربما يكون وصل بالفعل.
وتابع استشاري الأمراض المعدية والوبائية، أن الفيروس الآن في 31 دولة حول العالم، ويتواجد في أمريكا بنسبة 10% من الإصابات، ويزيد شهريًّا وربما يكون هو السائد في الإصابات.
وأكمل طارق الأزرقي، أن الإصابات ستبقى خفيفة لمن تلقى اللقاح، ورغم ارتفاع حالات الإصابات من 70- 80 حالة، إلى 300- 400 إصابة في اليوم.
واختتم استشاري الأمراض المعدية والوبائية، تصريحاته أنه يوجد حوالي 7 حالات في العناية المركزة، على مستوى المملكة.