وصول 14 مواطنًا و206 أشخاص من رعايا عمليات الإجلاء السعودي إلى جدة

استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم عبر سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى مدينة جدة 14 مواطناً، و206 أشخاص من الجنسيات التالية: (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجنوب السودان، واليمن).

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5629 شخصاً (239 مواطناً، ونحو 5390 شخصاً ينتمون لـ 102 جنسية).