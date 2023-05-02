وصول 14 مواطنًا و206 أشخاص من رعايا عمليات الإجلاء السعودي إلى جدة أسعار النفط تواصل الهبوط والخام الأمريكي يخسر 5% برنامج الغذاء العالمي يشكر السعودية على إجلاء فريقه من السودان هاتريك البركاوي يمنح الرائد التقدم على الباطن بالشوط الأول لوكا مودريتش يحسم قراره بشأن عرض النصر الزمالك يرفض مواجهة الأهلي في السوبر المصري مواطن ويمنيان في قبضة الأمن لترويجهم الإمفيتامين والحشيش وظائف فنية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل وظائف إدارية شاغرة بفروع المراعي
استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم عبر سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى مدينة جدة 14 مواطناً، و206 أشخاص من الجنسيات التالية: (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجنوب السودان، واليمن).
فيديو | نزول ركاب سفينة "جلالة الملك الرياض" التي تقل رعايا من السودان إلى جدة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/AJGoJd5JjJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 2, 2023
وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5629 شخصاً (239 مواطناً، ونحو 5390 شخصاً ينتمون لـ 102 جنسية).