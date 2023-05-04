وصول 208 من رعايا الدول الصديقة على سفينة الملك الطائف إلى جدة

وصل اليوم عبر سفينة جلالة الملك “الطائف” إلى مدينة جدة 208 أشخاص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

جنسيات الرعايا

وكانت الجنسيات التي وصلت إلى جدة مساء اليوم من (النرويج، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، تركيا، إريتريا، مصر، مالطا، ألمانيا، سويسرا، فرنسا، هولندا، وسوريا).

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 6073 شخصًا (246 مواطنًا سعوديًا، ونحو 5827 شخصًا ينتمون لـ104 جنسية).