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إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان نحو 5409 أشخاص

وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا الدول من السودان إلى السعودية

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا الدول من السودان إلى السعودية
المواطن - واس

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استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم عبر سفينة جلالة الملك “أبها” إلى مدينة جدة 41 مواطناً سعودياً، و171 شخصاً من الجنسيات التالية: (أفغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة الأمريكية).

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 أشخاص (225 مواطناً سعودياً، ونحو 5184 شخصاً ينتمون لـ 102 جنسية).

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