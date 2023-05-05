رحالة مغربي ذهب للعمرة فسقط في براثن الصراع بالسودان وضع محرج لمذيعة بي بي سي أثناء عودة البث حضور مميز لشيرين في ليلة روائع الموجي أزمة مرورية في أمريكا بسبب ثعبان سكني: يصرف المبلغ على 5 دفعات حسب مراحل البناء 5 نصائح للتخلص من الكرش أثناء النوم توقعات بأمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق اليوم دياز يختار الرباعي الأجنبي لـ الهلال في مباراة أوراوا 4 أعراض بمثابة جرس إنذار لسرطان الأمعاء حارس النصر قد يسبب أزمة لفريقه
وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تعرض مقدمة نشرة الأخبار على BBC، لوكويسا بوراك، لموقف محرج على الهواء.
وفي التفاصيل، انتهت المذيعة من قراءة الخبر، وانتقل البث لمكان الحدث المتعلق بالخبر إلا أنه سرعان ما عاد البث للأستوديو حيث تجلس المذيعة.
وأثناء عودة البث، تصادف قيام المذيعة برفع يديها وقالت بحماس: نعم، وعندما أدركت أن البث عاد إليها شعرت بالصدمة وظلت صامتة وبعدها أكملت تقديم نشرتها الإخبارية.