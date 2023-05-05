وضع محرج لمذيعة بي بي سي أثناء عودة البث

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تعرض مقدمة نشرة الأخبار على BBC، لوكويسا بوراك، لموقف محرج على الهواء.

عودة البث

وفي التفاصيل، انتهت المذيعة من قراءة الخبر، وانتقل البث لمكان الحدث المتعلق بالخبر إلا أنه سرعان ما عاد البث للأستوديو حيث تجلس المذيعة.

وأثناء عودة البث، تصادف قيام المذيعة برفع يديها وقالت بحماس: نعم، وعندما أدركت أن البث عاد إليها شعرت بالصدمة وظلت صامتة وبعدها أكملت تقديم نشرتها الإخبارية.