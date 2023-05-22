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وطن بلا مخدرات حملة توعوية مشتركة بين التعليم والإعلام

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٠ مساءً
وطن بلا مخدرات حملة توعوية مشتركة بين التعليم والإعلام
المواطن - واس

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دشّن وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ووزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري بمقر وزارة التعليم بالرياض اليوم، حملة “وطن بلا مخدرات”، التي تُنفذ بالشراكة بين وزارتي التعليم والإعلام؛ لرفع مستوى الوعي بأخطار المخدرات وتعزيز الجوانب الوقائية والتوعوية والتدريبية لمواجهة هذه الآفة بين أوساط الشباب والشابات.

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وطن بلا مخدرات

وشهد حفل التدشين إطلاق وزيري التعليم والإعلام لوحة “وطن بلا مخدرات” مع عدد من الطلبة، وذلك إيذاناً ببدء فعاليات الحملة، واستعراض أبرز الفعاليات التثقيفية والتوعوية والتنافسية، والبرامج الوقائية والإعلامية وآليات التفعيل، إلى جانب مشاركة عدد من طلاب وطالبات التعليم العام في تلوين لوحة تشكيلية بعنوان: ” وطن بلا مخدرات”.

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وتتضمن الحملة مسابقة وطنية تحت اسم: “وطن بلا مخدرات ” تُنفذها وزارة التعليم بالشراكة مع وزارة الإعلام؛ لإثراء المحتوى الإعلامي بمنتجات توعوية من عمل الطلبة، مشتملة مسارات الفيديو واللوحة الفنية والمقال، إضافةً إلى القصة القصيرة، إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية والتنافسية للوقاية من أخطار المخدرات على مستوى المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية ومكاتب وإدارات التعليم، كذلك إقامة عدد من المعارض التوعوية والورش التدريبية والعروض المسرحية.

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