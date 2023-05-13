وظائف أكاديمية بـ جامعة الملك عبدالعزيز

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز عن توفر وظائف (معيدين ومعيدات) للرجال والنساء حملة البكالوريوس (لا يشترط الخبرة) في عدد من الكليات للعام الدراسي 1445/1444هـ على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

أولًا: كلية العلوم الطبية التطبيقية (تخصص علوم الأشعة / تقنية الأشعة التشخيصية):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية في تخصص علوم الأشعة (تقنية الأشعة التشخيصية) من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– ألا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدًّا.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 30 عاماً.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة المطلوبة في التوفل أو IELTS.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة القدرات الجامعيين.

– ألا يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس وهو رأس العمل.

التفاصيل (اضغط هنا)

طريقة التقديم:

– يبدأ التقديم الأحد 1444/10/24 هـ ويستمر حتى يوم الخميس 1444/11/12 هـ.

– تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وشهادة الامتياز وكشف درجات معتمد وشهادات اللغة والدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مدير مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العملي بمبنى 142 غرفة 873 أو على العنوان البريدي ص.ب 80324 الرمز البريدي 21589 أو على البريد الإلكتروني: [email protected]

ثانيًا: كلية الاتصال والإعلام (تخصص الإنتاج المرئي والمسموع):

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص الإنتاج المرئي والمسموع من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– ألا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جدا.

– أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

– ألا يتجاوز عمر المتقدمة عن 30 عاماً.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة المطلوبة في التوفل أو IELTS.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة القدرات الجامعيين.

– ألا تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس وهي رأس العمل.

التفاصيل (اضغط هنا)

طريقة التقديم:

– يبدأ التقديم الأحد 1444/11/1 هـ ويستمر حتى الأحد 1444/11/29 هـ.

– تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من – وثيقة التخرج – كشف درجات معتمد وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت إلى مكتب كلية الاتصال والإعلام مبنى 155 غرفة رقم 413 أو ترسل جميع المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني: [email protected]