وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز 

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز توفر وظائف (معيدين) لحملة البكالوريوس في بعض الكليات، للعام الدراسي 1445/1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– معيد.

التخصصات المطلوبة:



1- كلية العلوم الطبية التطبيقية – تخصص علوم الأشعة / تقنية الأشعة التشخيصية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية في تخصص علوم الأشعة / تقنية الأشعة التشخيصية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– ألا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة المطلوبة في التوفل أو IELTS.

– ألا يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة القدرات الجامعية.

2- كلية الاتصال والإعلام – تخصص الإنتاج المرئي والمسموع.:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص الإنتاج المرئي والمسموع من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– ألا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً.

– أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك .

– ألا يتجاوز عمر المتقدمة عن (30) سنة.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة المطلوبة في التوفل أو IELTS.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة القدرات الجامعية

– ألا تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس وهي على رأس العمل.

موعد التقديم:



1- كلية العلوم الطبية التطبيقية – تخصص علوم الأشعة / تقنية الأشعة التشخيصية:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/10/24هـ الموافق 2023/05/14م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/11/12هـ الموافق 2023/06/01م.

– تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وشهادة الامتياز وكشف درجات معتمد وشهادات اللغة والدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مدير مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بمبنى رقم 142 غرفة رقم 873 أو على العنوان البريدي ص.ب 80324 الرمز البريدي 21589 أو على البريد الإلكتروني: [email protected]

2- كلية الاتصال والإعلام – تخصص الإنتاج المرئي والمسموع:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/11/01هـ الموافق 2023/05/21م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 2023/06/18م.

– تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من – وثيقة التخرج – كشف درجات معتمد – وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت إلى مكتب كلية الاتصال والإعلام مبنى 155 غرفة رقم 413 أو ترسل كافة المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني: [email protected]