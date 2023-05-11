وظائف أمنية وإدارية بشركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة “سامرف”

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) بمدينة ينبع الصناعية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف أمنية وإدارية (ثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- مسؤول أمن / مسؤولة أمن:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة (يُفضل أن يكون لديهم خبرة في مجال الأمن).

– يُفضّل أن يكون لديهم دورات تدريبية أو شهادات في مجال الأمن.

2- مُساعد إداري:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

الوصف الوظيفي:

1- مسؤول أمن / مسؤولة أمن:

– القيام بمهام الدور الأمني لحماية أصول شركة سامرف وفقًا للإجراءات المعتمدة.

2- مساعد اداري:

– أداء المهام الإدارية للقسم بما في ذلك استقبال الاستفسارات والشكاوى، التصنيف، الرد على المكالمات الهاتفية، تنسيق الاجتماعات، والتعامل مع المستندات. الهدف هو تنظيم وتيسير أنشطة القسم والتعامل مع الجهات الحكومية.

المهام:



1- مسؤول أمن / مسؤولة أمن:

– تنفيذ تفتيش أمني على جميع بطاقات الموظفين والمركبات التي تدخل / تخرج من مرافق سامرف وفقًا للإجراءات المعتمدة والتعليمات.

– رصد ومراقبة حركة الأشخاص / المواد داخل وخارج مرافق سامرف.

– تنفيذ جولات تفقدية سيراً على الأقدام أو بالمركبات وفقًا لتعليمات قائد دورية العمل الأمني.

– مراقبة ومراقبة حركة الزوار وفقًا للإجراءات المعتمدة.

– الاستجابة لجميع حالات الطوارئ في الموقع والتمارين والإغلاقات وأعمال الصيانة الدورية وفقًا لتعليمات قائد دورية الأمان.

– حضور جميع التمارين / التدريبات وجلسات / دورات التطوير.

– الإبلاغ عن جميع حوادث الأمان والحرائق / السلامة التي تحدث أثناء العمل وفقًا للتعليمات.

– أداء متطلبات العمل الأخرى.

2- مساعد إداري:

– أداء المهام الإدارية مثل الكتابة، التصنيف، والرد على المكالمات الهاتفية.

– تنسيق الاجتماعات والمراسلات لمدير القسم العام والمديرين.

– تنسيق استلام وتحويل المستندات المتعلقة بأنشطة الشركة مع الجهات الحكومية المحلية.

– الحفاظ على ملفات المراسلات السرية والعامة.

– المساعدة في إعداد التقارير والبيانات الصحفية وأداء المهام المسندة من قبل مدير القسم العام والمديرين.

مزايا العمل مع الشركة

– رواتب مغرية.

– بدل المواصلات.

– بدل السكن أو توفير سكن (مع توفير خدمات الماء والكهرباء والصيانة).

– بدل إجازة.

– مكافأة شهر رمضان.

– المكافأة السنوية.

– برنامج الادخار.

– التأمين الطبي التي تشمل العلاج لدى مستشفيات ذات سمعة مميزة داخل المملكة. وتشمل هذه الخدمة الموظف و عائلته ( الزوجة و الأولاد) ووالديه.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- مسؤول أمن / مسؤولة أمن:

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2- مُساعد اداري:

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