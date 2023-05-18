وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس

أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تطوير الأعمال (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– رئيس فريق المحاسبة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)