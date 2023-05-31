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وظائف إدارية شاغرة بشركة بنده

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بشركة بنده
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، والخبر.

تفاصيل وظائف بنده

وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير دفاع الأمن السيبراني (جدة).

– مراقب تكلفة الأسطول (عدد وظيفتين/ جدة).

– أخصائي أول موارد بشرية (عدد 3 وظائف/ الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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