وظائف إدارية شاغرة بفروع بنده

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أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، والرياض.
وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد إداري تنفيذي (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– موظف توظيف (عدد 3 وظائف/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مساعد إدارة الفئة/ المبيعات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة).
وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)