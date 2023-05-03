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وظائف إدارية شاغرة في التصنيع الوطنية

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٨ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مساعد مستودع: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– ممثل مبيعات إعادة التدوير: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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