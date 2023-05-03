وظائف إدارية شاغرة في التصنيع الوطنية قطر ردًا على اقتحام الملحقية السعودية: يجب توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية مروجو الحشيش والقات في قبضة الأمن وظائف شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر التعاون يستهدف فوزًا غائبًا من 5 مباريات جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تنظم برنامج تيدكس الأحد المقبل رومانو: ليونيل ميسي أبلغ سان جيرمان برحيله وزير الإعلام يكرم مصور لقطة المجندة السعودية والطفل الأهلي في مواجهة حاسمة أمام هجر
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد مستودع: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– ممثل مبيعات إعادة التدوير: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)