وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف شاغرة بفروع مستشفيات القوات المسلحة رقصة إندونيسية داخل جامعة أردنية تثير غضبًا واسعًا ضمك يحسم ديربي عسير بهدف 15 وظيفة شاغرة لدى الاتصالات السعودية البريكان والغنام يقودان الفتح لتجاوز الاتفاق برباعية صحة جدة تكمل استعداداتها لخدمة الحجاج وظائف شاغرة في فروع روشن العقارية 5 أخطاء بديهية تعرض سيارتك للسرقة بمنتهى السهولة موعد مباراة النصر والشباب بدوري روشن سقوط مروج مخدرات في عسير
أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من الرياض، وتبوك.
وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي التجارة الإلكترونية (الرياض).
– ممثل مبيعات/ صالة العرض (تبوك).
– محاسب مبيعات (الرياض).
– مشرف التجارة/ التسويق (الرياض).
– ممثل مبيعات/ صالة العرض (الرياض).
– منسق المبيعات (الرياض).
وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)