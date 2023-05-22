وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من الرياض، وتبوك.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التجارة الإلكترونية (الرياض).

– ممثل مبيعات/ صالة العرض (تبوك).

– محاسب مبيعات (الرياض).

– مشرف التجارة/ التسويق (الرياض).

– ممثل مبيعات/ صالة العرض (الرياض).

– منسق المبيعات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)