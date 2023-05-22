Icon

وظائف شاغرة بفروع مستشفيات القوات المسلحة Icon رقصة إندونيسية داخل جامعة أردنية تثير غضبًا واسعًا Icon ضمك يحسم ديربي عسير بهدف Icon 15 وظيفة شاغرة لدى الاتصالات السعودية Icon البريكان والغنام يقودان الفتح لتجاوز الاتفاق برباعية Icon صحة جدة تكمل استعداداتها لخدمة الحجاج Icon وظائف شاغرة في فروع روشن العقارية Icon 5 أخطاء بديهية تعرض سيارتك للسرقة بمنتهى السهولة Icon موعد مباراة النصر والشباب بدوري روشن Icon سقوط مروج مخدرات في عسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من الرياض، وتبوك.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
أجواء ساحرة وخيارات فاخرة تستقطب زوار فيا رياض

أجواء ساحرة وخيارات فاخرة تستقطب زوار فيا رياض

إنقاذ مريض ثمانيني مصاب بـ4 أنواع من السرطان

إنقاذ مريض ثمانيني مصاب بـ4 أنواع من السرطان

– أخصائي التجارة الإلكترونية (الرياض).

قد يهمّك أيضاً
مقتل 6 وفقدان العشرات في حريق بـ نيوزيلندا

مقتل 6 وفقدان العشرات في حريق بـ نيوزيلندا

اليوم.. انطلاق أعمال القمة العربية بجدة وسط أجواء تفاؤلية

اليوم.. انطلاق أعمال القمة العربية بجدة وسط أجواء تفاؤلية

– ممثل مبيعات/ صالة العرض (تبوك).

– محاسب مبيعات (الرياض).

– مشرف التجارة/ التسويق (الرياض).

– ممثل مبيعات/ صالة العرض (الرياض).

– منسق المبيعات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن

أخبار أمنية
بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها في بداية حياتي 
العالم

بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها...

العالم
فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع المدني
السعودية اليوم

فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع...

السعودية اليوم
3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح
السعودية اليوم

3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة...

السعودية اليوم
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
تكنولوجيا

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

تكنولوجيا
الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في حالة وحيدة
السعودية اليوم

الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في...

السعودية اليوم
رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم
آخر الاخبار

رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم

آخر الاخبار