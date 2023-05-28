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وظائف إدارية شاغرة في المجلس الصحي

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٤ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في المجلس الصحي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الأمانة العامة للمجلس الصحي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المجلس الصحي

وبيّنت إدارة المجلس الصحي أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس الصحي أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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