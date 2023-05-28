وظائف إدارية شاغرة في المجلس الصحي

أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الأمانة العامة للمجلس الصحي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المجلس الصحي

وبيّنت إدارة المجلس الصحي أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس وحدة الإيرادات الذاتية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، الاقتصاد، المالية).

– محلل بيانات: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة المعلومات، أو علم البيانات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي بنية مؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، نظم معلومات إدارية، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس الصحي أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)