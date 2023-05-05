وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي ذكاء الأعمال.
– أخصائي تحليلات البيانات.
– أخصائي أول الحوكمة والامتثال.
– أخصائي تطوير اتفاقيات التعاون.
– أخصائي أول مراقبة المخاطر.
– أخصائي إدارة عمليات أعمال الخدمات.
– مدير تطوير المواهب.
– أخصائي أول التطوير المؤسسي.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)