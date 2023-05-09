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وظائف إدارية شاغرة لدى السعودية للتموين

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى السعودية للتموين
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف السعودية للتموين

وبيّنت شركة الخطوط السعودية للتموين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي التخطيط والجدولة.

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– مدير تخطيط التوريد والمخزون.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط السعودية للتموين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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