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وظائف إدارية شاغرة لدى العليان القابضة

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– اخصائي تطوير أعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو الهندسة الميكانيكية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

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– مدير حسابات رئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– تنفيذي حسابات رئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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