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وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٤ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف بوبا

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير برامج الخدمة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، نظم المعلومات الإدارية، الهندسة الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير تنفيذي/ الموازنة العامة: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مدير تصميم برامج الخدمة: شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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