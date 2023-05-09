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وظائف إدارية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف صدارة

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مشرف خطط الخدمات اللوجستية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، إدارة سلسلة التوريد).

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– أخصائي تمويل الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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