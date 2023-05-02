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وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل
المواطن- خال الأحمد

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (5) وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “وكيل مركز إشراك العملاء”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف طيران أديل

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

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التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أغسطس 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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