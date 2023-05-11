وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول التخطيط والتدخل السريع.

– أخصائي أول مشاريع خاصة.

– أخصائي أول هندسة البيانات.

– مسؤول المراسلات.

– مساعد تنفيذي.

– أخصائي أول المحاسبة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)