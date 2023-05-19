وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المهندسين

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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة السعودية للمهندسين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مصمم جرافيك: شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي، أو التخصصات ذات الصلة.
– موظف دعم فني: شهادة الدبلوم في تخصصات: (حاسب آلي، دعم فني)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مبرمج ومطور حاسب آلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، أو هندسة البرمجيات)، أو التخصصات ذات الصلة.
– أخصائي شبكات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو التخصصات ذات الصلة.
– مصمم ويب: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو التخصصات ذات الصلة.
وأوضحت الهيئة السعودية للمهندسين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)