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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل أول/ دفاع الأمن السيبراني (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني، أو أي تخصص ذي الصلة.

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– مهندس السلامة (ينبع): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

– مهندس أول/ سلامة العمليات (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو هندسة سلامة العمليات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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