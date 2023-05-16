وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

موقع إلكتروني يدفع 1000 دولار مقابل مشاهدة fast and furious حساب المواطن يذكر بشرط هام بشأن الآيبان ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال وفوز النصر لحظة الانفجار المروع لبركان في المكسيك رئيس النواب الأمريكي يعلن موقفه بشأن أزمة سقف الديون إيميليانو دياز: فقدان الهلال لـ الأمل في لقب الدوري سبب أدائنا ضد الاتحاد أبل تتيح لك نسخة رقمية من صوتك نونو سانتو: الاتحاد دفع ثمن عدم استغلال الفرص ضد الهلال عالم فيروسات يطلق تحذيرًا رغم انتهاء جائحة كورونا إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل دفاع الأمن السيبراني (الجبيل).
– مستشار أول/ إستراتيجية البتروكيماويات (الرياض).
– مدير الرقابة المالية/ تقنية المعلومات (الرياض).
– أخصائي أول القوالب/ البولي أوليفين (الجبيل).
– مهندس مشروع ميكانيكي (الجبيل).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)