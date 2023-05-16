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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل دفاع الأمن السيبراني (الجبيل).

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– مستشار أول/ إستراتيجية البتروكيماويات (الرياض).

– مدير الرقابة المالية/ تقنية المعلومات (الرياض).

– أخصائي أول القوالب/ البولي أوليفين (الجبيل).

– مهندس مشروع ميكانيكي (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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