وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى وتؤكد دعمها للحل الشامل الصحة تدعو لتوثيق تطعيمات الأطفال إلكترونيًا وظائف إدارية شاغرة في مطارات جدة وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية وظائف نسائية شاغرة لدى بوبا العربية وظائف شاغرة في الكفاح القابضة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 6 مدن وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أول الأعمال (الرياض).
– أخصائي أول استراتيجية تخطيط الموارد (الرياض).
– أخصائي عمليات التشغيل (الجبيل).
– أخصائي ذكاء الأعمال (الجبيل).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)