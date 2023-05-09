وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة علم

أعلنت شركة علم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة علم

وأبرزت شركة عِلم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار الحوكمة والامتثال.

– مستشار/ استشارات تقنية المعلومات.

– مستشار أول/ استشارات تقنية المعلومات.

– مدير تطوير الأعمال.

– مهندس الأمن السيبراني.

– مستشار مشروع.

– مدير خدمات هندسة البرمجيات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)