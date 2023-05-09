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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة علم

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة علم
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة علم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة علم

وأبرزت شركة عِلم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير تطوير الأعمال.

– مهندس الأمن السيبراني.

– مستشار مشروع.

– مدير خدمات هندسة البرمجيات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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