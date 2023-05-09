وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة الراشد

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أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من البشائر، والخبر.
وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– سكرتير تنفيذي (البشائر): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مهندس مراقبة الجودة والسلامة (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.
– نائب مدير التسويق (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الدعاية والإعلان)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)