وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة التركي

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أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الجبيل.
وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير التصنيع/ الهياكل الفولاذية والصفائح المعدنية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– مدير العقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو الهندسة).
وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)