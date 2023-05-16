وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى البراك

أعلنت شركة مجموعة عبدالله عبدالوهاب البراك وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة البراك

وأبرزت شركة البراك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تسويق الكتروني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإعلام، العلاقات العامة).

– مدير تطوير المشاريع العقارية: شهادة البكالوريوس في أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التطوير العقاري: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التكنولوجيا، الهندسة المدنية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة البراك، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)