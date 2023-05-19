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وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى النهدي

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى النهدي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف النهدي الطبيّة

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس الحسابات/ عمليات التحصيل.

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– مدير تطبيق الصحة الإلكترونية.

– مخطط الجرد/ المخزون.

– مهندس إلكتروني أول.

– مدير المشتريات.

– مدير ترويج التجارة الإلكترونية والاتصالات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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