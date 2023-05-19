وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى النهدي

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس الحسابات/ عمليات التحصيل.
– مدير تطبيق الصحة الإلكترونية.
– مخطط الجرد/ المخزون.
– مهندس إلكتروني أول.
– مدير المشتريات.
– مدير ترويج التجارة الإلكترونية والاتصالات.
وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)