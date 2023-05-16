وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco

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أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من الرياض، وتبوك.
وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير المشاريع الرأسمالية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).
– مستشار الاعتماد الأكاديمي (الرياض): شهادة الدكتوراه في تخصص ذي الصلة.
– مدير العقود (تبوك): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مدير مشروع (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.
وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)