تنازل الشمري عن قاتل أخيه بعد شفاعة فيصل بن خالد الشباب قد يعاقب هتان باهبري وظائف احتلها الذكاء الاصطناعي في السعودية السفارة الأمريكية لرعاياها في كييف: الجؤوا لملاذ آمن تعليق تيسير الجاسم مع اقتراب الأهلي من الصعود لـ دوري روشن وصول طائرة هندية إلى جدة على متنها نحو 135 شخصًا قادمة من السودان جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعثر الاتحاد وفوز الشباب سكني يعيد التذكير بشروط والتزامات دعم البناء الذاتي الهيدروجين النظيف ومواجهة التغير المناخي أبرز محادثات وزير الطاقة والمستشار الألماني قصة بلدة مكسيكية تكرم الحمير في يوم العمال
تحدث الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عن الوظائف التي احتلها الذكاء الاصطناعي في المملكة.
فيديو | وظائف احتلها الذكاء الاصطناعي في السعوديةقد يهمّك أيضاً
تعرف عليها من الخبير التقني عبد العزيز الحمادي#هنا_الرياض pic.twitter.com/Q3RBd2A5QI
— هنا الرياض (@herealriyadh) May 3, 2023
وأشار عبدالعزيز الحمادي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج هنا الرياض على المذاع على الإخبارية، إلى أن هناك العديد من الشركات التي استغنت عن الموظفين، والمحاسبين.
وذكر الحمادي أن تحليل القوائم المالية كان يحتاج في الماضي لعدد كبير من المحاسبين، لكن حاليًّا تشات جي بي تي يقوم بتحليل هذه القوائم المالية في ثوانٍ معدودة.
وتابع الخير التقني، هناك شركات في المملكة استغنت عن مدققين لغويين ومترجمين بسبب الاعتماد على تشات جي بي تي، وهناك شركات أخرى استغنت عن تعاقداتها مع شركات ومكاتب محاماه قانونية لتدقيق بعض القوائم القانونية، وغيرها من الوقائع التي تثبت أنه بغضون 3 أو 4 أشهر سوف يؤثر الذكاء الاصطناعي محليًّا في المملكة.