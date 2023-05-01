وظائف بجامعة الأميرة نورة بنظام التعاقد

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أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن توفر وظائف فنيات (بنظام التعاقد) لحملة الدبلوم للعام الجامعي 1444هـ، واشترطت الجامعة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
وأوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/10/11هـ الموافق 2023/05/1 وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/10/14هـ الموافق 2023/05/04م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).