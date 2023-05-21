وظائف بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة (الدبلوم) أو (البكالوريوس) أو (الماجستير) في التخصصات الإدارية والهندسية والقانونية والصحية والتقنية من خلال برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية في المدينة الطبية الأكاديمية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/11/01هـ الموافق 2023/05/21م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/11/14هـ الموافق 2023/06/03م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).